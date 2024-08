Wittgensdorfer Mais-Irrgarten: "Bauer Hannes" führt jetzt durchs rätselhafte Labyrinth

So sieht das diesjährige Labyrinth aus der Vogelperspektive aus. © Uwe Meinhold

Innerhalb des Labyrinths muss man an diesmal neun Checkpoints verschiedene Aufgaben richtig beantworten und seine Karte lochen lassen - als Beweis, dass man auch dort war. So weit, so bekannt.



Neu ist, dass es jetzt mit "Bauer Hannes" eine Spielfigur gibt, an der sich kleine und große Besucher orientieren können.

Ausgedacht hat sich das Geschöpf die Mitorganisatorin Sabrina Rost (23).

Die ausgebildete Landwirtin aus Chemnitz hat nicht nur "Hannes" entworfen, sondern sich auch neue Fragen ausgedacht, die so noch nicht vorkamen.

"Es werden Fragen gestellt, nicht nur zur Landwirtschaft, sondern auch zur Feuerwehr. Zum Beispiel: Wie verhalte ich mich in der Natur so, dass kein Feuer entsteht?", erläutert Rost.