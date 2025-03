Wohnungen für Senioren werden in Chemnitz knapp

Chemnitz - Wohnungen für Senioren drohen in Chemnitz in den nächsten zehn Jahren zu einem knappen Gut zu werden. Davor warnt eine aktuelle Studie des Pestel-Institutes.

Das werde sich in Zukunft deutlich ändern, wenn der Staat nicht bereit sei, den Neubau von Seniorenwohnungen und den altersgerechten Umbau kräftig zu unterstützen.

"Bereits heute braucht Chemnitz rund 11.000 Wohnungen für ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Doch diese Seniorenwohnungen gibt der Wohnungsmarkt bei Weitem nicht her", schätzt Institutsleiter Matthias Günther ein, der die Daten im Auftrag des Bundesverbandes des Deutschen Baustoff-Fachhandels erhoben hat.

Die GGG, mit 25.000 Wohnungen größter Vermieter der Region, hat sich auf ältere Mieter eingestellt. Sprecher Erik Escher (43): "Wir bieten die Reduzierung von Hürden in der Wohnung und den Einbau von Hilfsmitteln an, außerdem Service-Wohnen mit Tagespflege und Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte Menschen."