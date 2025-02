Wut auf Asyl-Abstimmung! "Chemnitz Nazifrei" ruft zu Demo am Nischel auf

Chemnitz - Das Bündnis " Chemnitz Nazifrei" ruft am heutigen Sonntag zu einer Demo am Nischel auf. Grund dafür ist die gemeinsame Abstimmung eines Asyl-Antrages von Union und AfD im Bundestag.

Das Bündnis "Chemnitz Nazifrei" will am heutigen Sonntag in Chemnitz demonstrieren. Die Wut richtet sich gegen die CDU, die mit Stimmen der AfD einen Asyl-Antrag durch den Bundestag bringen konnte. © Kristin Schmidt

"Wir sehen diesen Beschluss als Bruch der Brandmauer gegen die AfD auf Bundesebene", schimpft Momo Simon, Sprecherin von Chemnitz Nazifrei: "Mit Faschisten paktiert man nicht und genau das wollen wir am Sonntag auch deutlich machen."

Die Wut richtet sich dabei nicht nur gegen CDU-Chef Friedrich Merz (69), der den Antrag in den Bundestag eingebracht hatte. Auch SPD und Grüne bekommen vom Bündnis "Chemnitz Nazifrei" heftigen Gegenwind.

"Die SPD hat zwar gegen den Plan der CDU gestimmt, fordert aber selbst Abschiebungen 'im großen Stil'. Und auch die Grünen haben erweiterte Grenzkontrollen und die GEAS Reform mitgetragen", so Simon.

Die Demo startet um 14 Uhr am Chemnitzer Nischel. Bereits am Samstag gingen in Deutschland Zehntausende für Vielfalt und eine klare Abgrenzung gegen rechts auf die Straße.