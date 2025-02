Nach Asyl-Abstimmung: Zehntausende auf Demos gegen Merz und für die "Brandmauer"!

In Hamburg demonstrieren laut Veranstaltern rund 80.000 Menschen und grenzen sich klar gegen rechts ab. © Marcus Golejewski/dpa

Allein in Essen nahmen laut Polizei 14.000 Menschen an einer Demonstration teil, in Hamburg sprachen die Veranstalter von 80.000 Menschen. Vielerorts richtete sich der Protest konkret gegen den Unionskanzlerkandidaten zur Bundestagswahl, Friedrich Merz (69, CDU).

"SCHmerz lass nach" war auf einem Transparent in Köln zu lesen, andere hatten das "C" von "CDU" durchgestrichen oder forderten "Kein Merz ab März". Eine Teilnehmerin trug ein Schild mit der Aufschrift: "Fritz hör auf Mutti!". Altkanzlerin Angela Merkel (70, CDU), die in ihrer Regierungszeit zuweilen "Mutti" genannt wurde, hatte Merz für die Abstimmungen mit der AfD kritisiert.

Anlass der Demonstrationen ist, dass CDU und CSU am Mittwoch, dem 29. Januar im Bundestag mithilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik durchgesetzt hatten.

Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit. Ein von der Union eingebrachter Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration war am gestrigen Freitag allerdings gescheitert.