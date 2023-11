Wut-Brief ausgehängt: Bahn-Mitarbeiter sauer auf SPD-Politiker

In den Zügen nach Leipzig hingen in den vergangenen Tagen Kopien des Wutbriefes von Mitarbeitern der Mitteldeutschen Regiobahn. © Kristin Schmidt

Die Breitseite richtet sich gegen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller (59) - selbst gelernter Lokführer.

Die Bahner werfen dem Verkehrspolitiker vor, dass "Sie die Beschäftigten der MRB, welche täglich aufgrund der verfehlten Verkehrspolitik der Ampelregierung zum Puffer für verärgerte Reisende werden, öffentlich an den Pranger stellen".

Das als Erfolg gefeierte 49-Euro-Ticket werde ausschließlich auf dem Rücken des Zugpersonals ausgetragen.



Müller hatte zuletzt gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Bernhard Herrmann (57, Grüne) eine "Teil- oder Komplettkündigung des Verkehrsvertrages" mit der MRB gefordert.

Die frustrierten Zugbegleiter fühlen sich von Ex-Bahner Müller im Stich gelassen und kritisieren, er habe "sich im Rahmen der Vorstellung neuer Züge feiern lassen", aber nicht das Gespräch mit ebenfalls anwesenden MRB-Lokführern gesucht.

Detlef Müller antwortete ausführlich auf den Wutbrief und stellte klar, "dass an keiner Stelle Kritik an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geübt wurde. Unsere Kritik richtet sich daher ausschließlich und direkt an die Geschäftsführung der Transdev Regio Ost." Er lud die Unterzeichner außerdem zu einem offenen Gespräch in sein Wahlkreisbüro ein.