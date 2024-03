Zeitzeugen berichten Schülern von der Chemnitzer Bombennacht

Chemnitz - Der 5. März ist für das Chemnitzer Gedächtnis ein wichtiges Datum: Am heutigen Dienstag jährt sich die Bombardierung und Zerstörung der Stadt zum 79. Mal. Dazu lud OB Sven Schulze (52, SPD) am gestrigen Montag 25 Chemnitzer Zeitzeugen in den Chemnitzer Hof ein, um mit Schülern ins Gespräch zu kommen.