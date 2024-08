Zirkus kommt nach Chemnitz: Das erwartet die Besucher

Chemnitz - Vorhang auf! Der "Circus Probst" kommt mit seinem neuen Programm auf den Hartmannplatz in Chemnitz .

Vom 8. bis zum 18. August kommt "Circus Probst" nach Chemnitz. © PR/Circus Probst

Seit April tourt der Zirkus mit der Show "Surprise" durch das Land. Im Gepäck: Trapeze, Clowns sowie etwa 60 Pferde, Ponys, Esel und Ziegen.

Außerdem geben vier mutige Motorradfahrer waghalsige Stunts in einer vier Meter großen Stahlkugel zum Besten. Auch Akrobatik-Spektakel in der Luft und am Boden sind Teil des Programms.

Begleitet werden die Artisten von einem kleinen Live-Orchester mit sechs Musikern.



Die Premiere findet am Donnerstag, 17 Uhr statt.

Anschließend gibt es fast täglich zwei Vorstellungen. Am 12., 13. und 14. August ist spielfrei.