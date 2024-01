Zu dieser Veranstaltung lädt die Chemnitzer Uni kommende Woche

Die TU Chemnitz lädt in der kommenden Woche zum Tag der offenen Tür. © Kristin Schmidt

In wenigen Monaten haben wieder etliche Schülerinnen und Schüler die Qual der Wahl: Wie geht's weiter nach dem Abi?



Die TU Chemnitz will den Schulabgängern daher zeigen, wie ein Studium in Chemnitz aussehen kann. Dazu öffnet das Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße zwischen 9 und 14 Uhr.

Im Vordergrund stehen Gespräche mit Uni-Mitarbeitern. Dabei können Studieninteressierte erfahren, wie Seminare und Vorlesungen ablaufen, wo die Wohnungen günstig sind und welche Party-Möglichkeiten es gibt.

"In Vorträgen, Führungen, Diskussionsrunden und Besichtigungen erfahren die Studieninteressierten alles über ihren Wunschstudiengang", erklärt Tobias Bauer von der Zentralen Studienberatung der TU Chemnitz. Insgesamt werden 95 Studienangebote präsentiert.



Insgesamt werden 72 Vor-Ort-Veranstaltungen angeboten. Zusätzlich können Studieninteressierte auch jederzeit Videos, Podcasts, Lesebeiträge und Vortragsaufzeichnungen auf der Uni-Seite ansehen.

Eröffnet wird der Hochschulinformationstag um 9.15 Uhr im Hörsaal C10.114, wo auch Studenten aus ihrem Alltag berichten.