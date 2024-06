Nach wiederholtem Angriff auf Verkehrsprojekt in Chemnitz: Anwohner äußert Verdacht

Chemnitz - Verflixt! Der Verkehrsversuch mit Pflanzinseln, die den Verkehr in der Bahnstraße bremsen sollen, steht unter keinem guten Stern. Die Stadt Chemnitz meldet den zweiten Vandalismus-Angriff - und musste die Pflanzen in Sicherheit bringen.

Zweiter Vandalismus-Angriff auf den Verkehrsversuch Bahnstraße: Jetzt brachte die Stadt die Pflanzen in Sicherheit. © Ralph Kunz

Unbekannte zerstörten das innere Bewässerungssystem "irreparabel". Darum eilte das Grünflächenamt in den Ortsteil Schönau, um das Grün mit einer Umpflanzung ins Stadtgebiet zu retten.

Zwei Tage nach dem Start des Verkehrsversuchs am 31. Mai hatten Anwohner die ersten Zerstörungen an der Pflanzinsel am Südring gemeldet.



Empört ist Anwohner Klaus Teuchert (67) über die Zerstörungen: "Verkehrsberuhigung ist eine tolle Sache. Die Inseln müssten nur breiter sein, um die Autos wirklich zu bremsen." Teuchert vermutet hinter den Angriffen "uneinsichtige Fahrer".