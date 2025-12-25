Zwischen Stollen und Gans: Das könnt Ihr am 1. Weihnachtstag erleben
Chemnitz - "Man kann ja nicht den ganzen Tag essen", hört man viele sagen. Darum haben wir für Euch auch am 1. Weihnachtstag sechs abwechslungsreiche Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.
Weihnachtszirkus
Chemnitz/Zwickau - Seit Jahren heißt es in Chemnitz und Zwickau beim Weihnachtszirkus "Manege frei ...". Auch in diesem Jahr begrüßen Euch internationale Stars aus der Zirkus-, Varieté- und Comedy-Branche präsentieren ihre zauberhafte Show.
Noch gibt es Tickets für die heutigen Veranstaltungen.
Zoo der Minis
Aue - Die kleinen Bewohner im "Zoo der Minis" in Aue (Damaschkestraße 1) freuen sich auch am ersten Weihnachtstag über Euren Besuch. Geöffnet hat der Tierpark von 9 bis 16 Uhr, letzter Einlass ist um 15.30 Uhr.
Hunde dürfen, an der Leine geführt, mitgebracht werden.
Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene, ermäßigt 2 Euro.
Weihnachtsdisco
Freiberg - Nach den besinnlichen Stunden unter dem Baum mit der Familie braucht Ihr wieder mehr Wumms? Dann ist die legendäre Kultparty zum 1. Weihnachtstag im Tivoli Freiberg (Doktor-Külz-Straße 3) genau das Richtige.
DJ FIRE Entertainment und DJ Pavel legen im Großen Saal auf und servieren Euch einen explosiven Mix aus den besten Hits von damals bis heute, bei dem Ihr inmitten glitzernder Lichter feiern könnt.
Im Chillout sorgt Lichtschutzfaktor on the Road für elektronische Vibes von House bis Techno – ideal, um die Nacht in vollen Zügen zu genießen.
Los geht's um 20.30 Uhr (Einlass: 20Uhr). Der Eintritt kostet ab 16 Euro.
Eislaufen in Chemnitz
Chemnitz - Am Nachmittag vom ersten Weihnachtstag könnt Ihr Euch in der Chemnitzer Eissporthalle sportlich betätigen. Von 15 bis 20 Uhr öffnet sie ihre Türen für Euch.
Eislaufen macht nicht nur tierisch Spaß, sondern man verbrennt direkt auch ein paar angefutterte Kalorien vom Heiligabend.
Der Eintritt kostet für Kinder von 4 bis 6 Jahren 4,50 Euro, ermäßigt und für Kinder ab 7 Jahren 5,50 Euro und für Erwachsene 7,50 Euro. Schlittschuhe kosten ab 3,50 Euro
Sächsischer Jakobsweg
Sachsen - Genug gegessen und nun Lust auf einen Spaziergang oder gar keine Wanderung? Wusstet Ihr, dass man nicht nur in Spanien auf dem Jakobsweg wandern kann? Auch bei uns gibt es Abschnitte des berühmten Pilgerpfades.
Der Sächsische Jakobsweg an der Frankenstraße zweigt in Bautzen bei der Hammermühle von der Via Regia ab und führt über eine Länge von etwa 300 Kilometern über Bischofswerda, Dresden, Freiberg, Chemnitz, Zwickau und Oelsnitz nach Hof. Natürlich könnt Ihr auch nur einen Teil der Wege begehen.
Infos und Streckenverlauf findet Ihr unter: saechsischer-jakobsweg.de.
Schlossbegehung oder Motorradmuseum
Augustusburg - Das Schloss Augustusburg öffnet am 1. Weihnachtstag ab 10 Uhr auch seine Tore. Begebt Euch auf Entdeckungstour durch das Schloss oder schaut Euch die bedeutendste Motorradausstellung Europas an.
Der letzte Einlass ist um 16 Uhr.
TAG24 wünscht Euch einen harmonischen 1. Weihnachtstag!
