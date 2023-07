Luftwärmepumpen für alle? Stromsorgen im größten Baugebiet von Chemnitz

Chemnitz - Die Energiewende der Bundesregierung endet in ... Chemnitz . Im Adelsberger Baugebiet Arno-Holz-Siedlung gibt es nicht genug Strom, um alle geplanten Einfamilienhäuser mit Wärmepumpen zu heizen. Eine Folge des künftigen Gebäude-Energiegesetzes (GEG).

Kürzlich hatte Eins-Chef Roland Warner (58) es noch schärfer ausgedrückt: "Das Stromnetz im Baugebiet gibt Wärmepumpen für alle nicht her", sagte er auf einer öffentlichen Veranstaltung.

Eins-Chef Roland Warner (58) machte die Stromknappheit im Adelsberger Baugebiet öffentlich. © Kristin Schmidt

Drei Kilowatt Strom reichen maximal für eine Erd-Wärmepumpe, weiß Loose. Die ist effektiv, aber gut 10.000 Euro teurer als eine übliche Luftwärmepumpe.

Für Wärme aus der Luft fehle hier definitiv der Strom. Die inetz habe berechnet, dass eine verstärkte Stromleitung von der Zschopauer Straße einen "zweistelligen Millionenbetrag" kostet, so Jens Loose. "Das wird niemand bezahlen."

Künftige Hausbesitzer für Erdgas erwärmen zu können, um den Stromtopf zu vergrößern, daran glaubt der Bauträger nicht.

Dafür befürchtet Jens Loose angesichts der Knappheit zeitweise Stromabschaltungen im Baugebiet: "Wir erleben Strommangel nicht nur in Chemnitz, sondern in vielen Baugebieten. Sitzen denn in Berlin keine Leute, die bei neuen Gesetzen mitdenken?"