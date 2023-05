Mehrere Feuerwehreinsätze in Chemnitzer City

Chemnitz - Feueralarm in der Chemnitzer Innenstadt : Am Dienstagmittag musste mal wieder die Galerie Roter Turm evakuiert werden.

Die Kunden mussten am Dienstagmittag die Geschäfte der Galerie Roter Turm wegen eines Feueralarms verlassen. © Bernd Rippert

Der Alarm ging gegen 12.30 Uhr los. Unbekannte hatten den Brandmeldeknopf im Treppenhaus eingedrückt. Die Kunden mussten die Geschäfte verlassen.

Die Feuerwehr rückte an, überprüfte das Gebäude. Es konnte dann schnell Entwarnung geben werden und die Kunden durften zurück in das Einkaufszentrum.

Erst Ende April hatten Unbekannte den Feuermelder im Treppenhaus eingeschlagen und so einen Fehlalarm ausgelöst.

Unweit der Galerie Roter Turm gab es noch einen Einsatz für die Chemnitzer Feuerwehr. Gegen 12 Uhr rückten die Kameraden in der Bürgerservicestelle am Düsseldorfer Platz an, weil ein Umschlag mit weißem Pulver entdeckt wurde.

Ein weiterer Umschlag dieser Art ging auch im Technischen Rathaus am Friedensplatz ein.