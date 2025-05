Nach mehr als zwei Jahrzehnten: Zuwachs bei den Pinguinen

Chemnitz - "Wir treffen uns bei den Pinguinen" könnte plötzlich für Missverständnisse sorgen, denn die beliebte Skulpturengruppe in der Chemnitzer Innenstadt wurde um einen zweiten Standort erweitert.

Alles in Kürze

Jeder Chemnitzer kennt sie: Seit 2004 stehen 14 Pinguine an der Inneren Klosterstraße vorm "Brazil". © Haertelpress/Harry Härtel

"Es hat noch was gefehlt", waren sich Künstler Peter Kallfels und Bildhauer Ingolf Herrmann gestern einig, als sie erklärten, wieso ihre Pinguin-Gruppe an der Inneren Klosterstraße nach 21 Jahren plötzlich Zuwachs bekommt.

Der Gedanke an weitere Pinguine habe schon lange in den Köpfen der beiden Freunde geschwebt. Herrmann: "Und wann, wenn nicht im Kulturhauptstadt-Jahr?"



Die beiden neuen Bronzegüsse wurden am Vormittag nur wenige Meter entfernt von der Pinguin-Insel am Brazil einbetoniert. Sie stellen ein Muttertier dar, das sein Junges füttert.

Ihr Standort am Anfang der Kneipenmeile, wo sich die Freisitze der Restaurants in der Inneren Klosterstraße aneinanderreihen, ist also nicht zufällig gewählt.