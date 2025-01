85.000 Steuerbescheide auf einen Schlag: Alle Chemnitzer Grundbesitzer erhalten jetzt Post vom Rathaus

Chemnitz - Als eine der ersten Städte bundesweit hat Chemnitz die neuen Grundsteuerbescheide verschickt. Am Mittwoch gingen rund 85.000 Briefe aus dem Rathaus am Stück auf den Postweg. Grundlage ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (2018), wonach Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden mussten.