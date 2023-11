Alles teurer: Chemnitzer Jugendhilfe braucht 11,4 Millionen Euro

Chemnitz - Bittsteller-Tour im Stadtrat: Die Jugendhilfe in Chemnitz braucht dringend 11,4 Millionen Euro mehr. Darüber muss der Rat am 15. November entscheiden.

Für eine halbe Million Euro wird der Außenbereich der Kitas "Rasselbande" und "Sonnenblume" in der Carl-von-Ossietzky-Straße saniert. 660.000 Euro möchte die Verwaltung in die Sanierung der Brücke in der Guerickestraße stecken.