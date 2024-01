Anti-AfD-Demo in Chemnitz: 12.000 Teilnehmer setzen klares Zeichen

In Chemnitz findet am heutigen Samstagnachmittag eine große Anti-AfD-Demo statt. 12.000 Teilnehmer sind gekommen.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - 200 Teilnehmer waren in Chemnitz angekündigt, 12.000 kamen und skandierten "Nazis raus!": Chemnitz setzte am Sonntag mit der Demo "Zusammen gegen Rechts - AfD-Verbot jetzt" ein klares Zeichen. Die größte Demo in Chemnitz seit Jahren, größer als die Aufzüge im August/September 2018.

Großer Anti-AfD-Protest am Chemnitzer Nischel. 200 Teilnehmer waren angekündigt, 12.000 kamen. © Kristin Schmidt Aufgerufen hatten die Gruppen "Chemnitz Nazifrei" sowie "Fridays For Future", Grüne und Linke. Als sich das Areal am Nischel füllte, sperrte die Polizei die Brückenstraße. Am Ende war von Rawema-Haus bis Congress-Hotel alles voller Menschen.

Als die Veranstalter, überrascht vom Andrang, genügend Ordner gefunden hatten, sprach Tim Detzner (45, Linke) von einem starken Zeichen gegen Rechtsextremismus: "Die AfD spaltet unser Land". Bernhard Herrmann (58, Grüne) sagte: "Es gibt viele Ängste in Deutschland. Die Antwort darauf darf niemals Populismus sein." Ein Teilnehmer sprach von einer "Chemnitzer Stimme gegen die Dunkelheit". Friedlich zogen die Teilnehmer - die Polizei sprach am Ende von rund 12.000 Menschen - jeden Alters aus allen Gruppen der Gesellschaft durchs Zentrum. Es gab Kundgebungen vor der AfD und erneut am Nischel. Hier sprach unter anderem Erik Neubert (27, Grüne) von der Verantwortung aller: "Ein AfD-Verbot darf nicht alles sein. Demokratie wird überall verteidigt, bei der Arbeit, in Schule und Verein." Die Polizei meldete einen friedlichen Verlauf. Unterwegs gab es zwei Dutzend Platzverweise für Störer. Erstmeldung: 21. Januar, 16.14 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.13 Uhr

Die Brückenstraße platzte aus allen Nähten! © Kristin Schmidt

Viele Demonstranten hatten Anti-AfD-Schilder in der Hand. © Kristin Schmidt

Zahlreiche Menschen gingen zur Demo. © Kristin Schmidt

