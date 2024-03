05.03.2024 16:03 Auch Wagenknecht-Partei will in den Chemnitzer Stadtrat

Am 9. Juni findet in Chemnitz die Stadtratswahl statt. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will mit acht Kandidaten antreten.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Mit acht Kandidaten will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am 9. Juni auch zur Stadtratswahl in Chemnitz antreten. Die acht Stadtratskandidaten für das BSW in Chemnitz. © BSW Chemnitz Trotz ausschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit der BSW-Verantwortlichen sei es gelungen, für jeden Wahlkreis einen Bewerber zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter finden sich Vertreter aus allen sozialen Lagen und beruflichen Sektoren von Ingenieuren über Sozialarbeiter bis hin zu Rentnern. Prominentester Stadtrats-Anwärter ist der kaufmännische Chef der Parkeisenbahn im Küchwald, Dietmar Holz (64, früher FDP). "Die Kandidaten wollen eine bürgernahe Politik umsetzen und ein offenes Ohr für die Anwohner haben", heißt es weiter. Details zu den Inhalten wurden jedoch nicht mitgeteilt. Ab dem morgigen Mittwoch liegen Unterstützerlisten im Rathaus aus, jeder Bewerber braucht grundsätzlich mindestens 25 Unterschriften. Die Frist endet am 4. April.

Titelfoto: BSW Chemnitz