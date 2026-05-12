Basketballanlagen im Chemnitzer Konkordiapark für zwei Tage gesperrt

Chemnitz - Seit der Eröffnung im Februar 2025 werden immer wieder Mängel an den Basketballanlagen im Chemnitzer Konkordiapark gemeldet. Bereits zweimal musste der Platz für Reparaturarbeiten gesperrt werden. Nächste Woche soll die nächste folgen.

Die Basketballanlage im Konkordiapark erfreut sich großer Beliebtheit in Chemnitz. © Kristin Schmidt

Wie die Stadt Chemnitz am Dienstag mitteilte, sind erneut Arbeiten am Bodenbelag geplant. Dafür werden die Basketballplätze am kommenden Montag und Dienstag (18. und 19. Mai) gesperrt.

"Während der Arbeiten und für die Dauer, bis der Kleber ausgehärtet ist, müssen die Plätze voraussichtlich bis Dienstagabend gesperrt bleiben."

Voraussetzung ist allerdings, dass das Wetter mitspielt und es trocken bleibt.

Die Stadt begründet die Notwendigkeit der Reparaturen mit der intensiven Nutzung der Anlagen. "Dementsprechend sind in regelmäßigen Abständen Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich."

Dabei erfolgen die Arbeiten innerhalb der vereinbarten Gewährleistung.

Auch aufgrund der sich bereits beim Bau angedeuteten Mängel der Plätze hatte die Stadt mit der Herstellerfirma einen finanziellen Ausgleich sowie eine ungewöhnlich lange Garantie von sieben Jahren vereinbart.