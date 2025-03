Bittere Wahrheit nach beschlossenem Haushalt in Chemnitz: Gespart wird nur mäßig!

OB Sven Schulze (53, SPD) kritisiert den Stadtrat, der es "versäumt hat, eigene konstruktive Vorschläge für Sparmaßnahmen einzubringen." © Ralph Kunz

Das knappe Resultat war 0.13 Uhr besiegelt: 28 Ja-Stimmen gegen 21 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen. "Wir sehen das Ergebnis der Haushaltsberatungen als kritisch an", reagierten OB Sven Schulze (53, SPD) und Finanzbürgermeister Ralph Burghart (55, CDU) direkt im Anschluss.

"Zwar wurde eine Haushaltssatzung beschlossen, jedoch fanden aus unserer Sicht deutlich zu wenige werthaltige Konsolidierungsmaßnahmen eine Mehrheit."

Insgesamt 30 Millionen Euro hatte das beschlossene Maßnahmenpaket nach noch nicht offiziell bestätigten Zahlen eingebracht. Allein der Sparkurs beim Rathauspersonal erzielt über den Haushaltszeitraum hinaus bis 2029 Einsparungen von gut 17 Millionen Euro.

Die Stadtverwaltung hätte gern sogar 23 Millionen Euro gekürzt, doch zu einer Reduzierung von nicht benötigten Erzieherstellen in den kommunalen Kitas konnte sich der Rat nicht durchringen. Auch die Grundsteuer wird in ihrer Höhe so bleiben und damit keine weiteren 14 Millionen Euro einbringen.