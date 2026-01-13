Bürgerservice ist längst dicht, aber Chemnitz zahlt noch jahrelang Miete

Chemnitz - Schon wieder Ärger im Chemnitzer Rathaus – und schon wieder geht es ums Geld. Genauer: um die Bürgerservicestelle Sachsen-Allee, die längst geschlossen ist, während der Mietvertrag noch fünf Jahre weiterläuft. Die Erklärung der Stadt erstaunt.

"Oberflächlichkeit, Absicht oder menschliches Versagen?" Das BSW im Stadtrat fordert vom Rathaus Antworten. © Ralph Kunz

"Schon wieder einmal zeigt sich, dass die Verwaltung gegenüber uns Stadträten nicht alle Informationen kannte, bekannt gab oder von selbst darüber informierte", schäumt das BSW im Stadtrat.

Tatsächlich hatte der Stadtrat bereits im März 2025 beschlossen, die Servicestelle am Thomas-Mann-Platz zum Jahresende zu schließen. Die Mitarbeiter wurden ins Bürgerhaus Am Wall versetzt, das damals genannte Einsparpotenzial: gut 20.000 Euro.

Das BSW, das gegen die Schließung gestimmt hatte, spricht bis heute von einem Beschluss "gegen alle Vernunft".



Denn besonders brisant ist, was aus BSW-Sicht unterblieb: Es wurde vor der Entscheidung nicht geprüft, ob die Mietzahlungen weiterlaufen oder ob eine schnelle Kündigung möglich gewesen wäre.

Noch schwerer wiegt der Vorwurf, dass der Stadtrat vor der Abstimmung nicht auf mögliche Folgen hingewiesen wurde – obwohl genau das bei anderen Sparmaßnahmen üblich war.