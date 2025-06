Chaos-Strecke des RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig: FDP macht Druck

Alles in Kürze

Seit Wochen ist in den nach wie vor eingesetzten Doppelstock-Zügen wegen Dieselgeruchs von der Lok ein ganzer Wagen gesperrt.

Die Übergangslösungen dürften nicht weiter auf dem Rücken der Pendler ausgetragen werden, so Kreis-Chefin Yvonne Kilian (46). Sie verlangt eine Landesverkehrspolitik, "die nicht länger auf Improvisation setzt, sondern auf moderne Mobilität".

Der RE zwischen Leipzig und Chemnitz sorgt unter anderem wegen starken Dieselgeruchs für Aufruhr. © picture alliance/dpa

Wie die MRB inzwischen mitteilte, bleibt der erste Wagen auch weiterhin geschlossen. Das habe das Eisenbahn-Bundesamts (EBA) auf Grundlage eines Gutachtens angeordnet. Der getestete einstöckige Abstandswagen (n-Wagen) konnte keine spürbare Entlastung der Geruchslage nachweisen.

Mehr noch: Auch in Richtung Leipzig könne eine gesundheitliche Belastung bei längerer Fahrtzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher empfiehlt das Gutachten, den betroffenen Wagen in beiden Fahrtrichtungen komplett geschlossen zu führen.

Als Übergangslösung bietet das Unternehmen in den Hauptverkehrszeiten zusätzliche Direktbusse zwischen Chemnitz und Leipzig an. Für die FDP jedoch ist das zu wenig: "Zusätzliche Busse sind kein Ersatz für einen funktionierenden Zugbetrieb. Das ist Stückwerk", so Kilian.

Die Liberalen fordern endlich eine klare Ansage, wie und wann das Problem nachhaltig gelöst wird.