Chemnitzer FDP will Jugend- und Schulamt fusionieren
Chemnitz - Die Chemnitzer FDP will weiter aufräumen im Chemnitzer Rathaus - zumindest strukturell. Nach dem Willen der Liberalen sollen künftig Schul- und Jugendamt fusionieren.
"Beide Ämter arbeiten an denselben Lebenswelten, nur eben leider oft in getrennten Strukturen", sagt Stadträtin Yvonne Kilian (46). Ziel sei es, Doppelstrukturen abzubauen und damit den Haushalt zu entlasten.
Konkret nennt Kilian Schulsozialarbeit, Inklusion oder auch das Vorgehen gegen Schulschwänzer als Beispiele, bei denen sowohl Schulamt als auch Jugendamt zuständig sind.
"Gerade im Bereich Inklusion sehen wir das deutlich: Hilfen zur Erziehung, Schulbegleiter - das wird aktuell doppelt verwaltet."
Die CDU/FDP-Fraktion will die Stadtverwaltung per Stadtratsantrag beauftragen, ein Konzept vorzulegen.
Das Rathaus winkt bislang ab: "Eine solche Forderung ist der Stadt Chemnitz nicht bekannt. Daher kann dazu keine Aussage getroffen werden", heißt es auf Anfrage knapp. Dabei hatte die Verwaltung von der Kommunalpolitik eigene Sparvorschläge gefordert.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Ralph Kunz