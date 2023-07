Chemnitzer OB in Sommerlaune: Nach der Bau-Bilanz geht's in den Urlaub

Chemnitz - Kurz vor dem Sommerurlaub noch einen Haken hinter wichtige Aufgaben setzen - das gönnte sich am Dienstag auch Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD ): "Wir können wichtige Bauvorhaben abschließen."

Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD) ist schon in Urlaubslaune. © Kristin Schmidt

So werden die neuen Chemnitzer Oberschulen am Hartmannplatz und in der Vettersstraße sowie der Anbau der Grundschule Weststraße fertiggestellt.

Außerdem steht der Eröffnungstermin für den Marathonturm im Sportforum. "Nach einer langen Bauphase wird der Olympiastützpunkt Sachsen mit Leistungsdiagnostik und medizinischer Betreuung einziehen. Am 9. September gibt es einen Tag der offenen Tür", kündigt der OB an.

Am Freitag verabschiedet sich das Stadtoberhaupt für drei Wochen in die Sommerferien. Zwei Wochen wird Sven Schulze in Spanien und Portugal verbringen und dort "eine gute Mischung aus Erholung und Kultur" genießen.

Anschließend geht's für eine Woche nach Slowenien. "Ich war schon bei einem offiziellen Besuch in unserer Partner-Kulturhauptstadt Nova Gorica. Jetzt möchte ich mir die Zeit nehmen, Land und Leute kennenzulernen."