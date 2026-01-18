Chemnitzer OB Sven Schulze feiert KuHa-Eröffnung im frostigen Finnland
Oulu/Chemnitz - Genau ein Jahr nachdem in Chemnitz das aufregende Kulturhauptstadt-Jahr eröffnet wurde, feierte OB Sven Schulze (54, SPD) am Wochenende die nächste KuHa-Party - diesmal im finnischen Oulu. Dort nahm er an den Feierlichkeiten teil, bei denen mit Kunst, Musik und lokaler Kultur das KuHa-Jahr 2026 eingeläutet wurde.
Trotz Schneefalls und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz - auch Sven Schulze.
"Viele europäische Gäste sind da, und ich werde immer wieder auf Chemnitz 2025 angesprochen", berichtete er bei Instagram. "Ich denke, wir haben Spuren hinterlassen."
Zum Programm des Chemnitzer Stadtoberhaupts gehörten ein Treffen mit Ari Alatossava (60), dem Oberbürgermeister von Oulu, sowie die Teilnahme an der offiziellen Eröffnungsfeier im Oulu Theatre.
Den Abschluss bildete das Eis-Musik-Konzert des Künstlers Terje Isungset auf dem Marktplatz.
Oulu mit seinen rund 220.000 Einwohnern gilt als nördlichste Großstadt der EU. Das Veranstaltungsprogramm für das KuHa-Jahr steht unter dem Motto "Kultureller Klimawandel".
Dabei soll laut Organisatoren "der Norden im Mittelpunkt des europäischen Kulturlebens" stehen - unter anderem mit Beiträgen wie Schneeskulpturen, Eisschwimmen und Lichtinstallationen auf gefrorenen Seen.
Titelfoto: Henri Luoma