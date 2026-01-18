Chemnitzer OB Sven Schulze feiert KuHa-Eröffnung im frostigen Finnland

Oulu/Chemnitz - Genau ein Jahr nachdem in Chemnitz das aufregende Kulturhauptstadt-Jahr eröffnet wurde, feierte OB Sven Schulze (54, SPD) am Wochenende die nächste KuHa-Party - diesmal im finnischen Oulu. Dort nahm er an den Feierlichkeiten teil, bei denen mit Kunst, Musik und lokaler Kultur das KuHa-Jahr 2026 eingeläutet wurde.

OB Sven Schulze (54, SPD) traf beim Abendempfang zur KuHa-Eröffnung 2026 im Theater auf Ari Alatossava (60, l.), Oberbürgermeister aus Oulu. © Pressestelle Stadt Chemnitz

Trotz Schneefalls und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz - auch Sven Schulze.

"Viele europäische Gäste sind da, und ich werde immer wieder auf Chemnitz 2025 angesprochen", berichtete er bei Instagram. "Ich denke, wir haben Spuren hinterlassen."

Zum Programm des Chemnitzer Stadtoberhaupts gehörten ein Treffen mit Ari Alatossava (60), dem Oberbürgermeister von Oulu, sowie die Teilnahme an der offiziellen Eröffnungsfeier im Oulu Theatre.

Den Abschluss bildete das Eis-Musik-Konzert des Künstlers Terje Isungset auf dem Marktplatz.