Chemnitzer OB weist Schmiergeld-Vorwurf zurück

Auslöser der Debatte ist der fraktionsinterne Streit in der AfD , bei dem es um angeblich besonders günstige Stellplatzangebote im Parkhaus der Galeria Kaufhof ging.

Er habe keinerlei Hinweise darauf, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung Zuwendungen oder Vergünstigungen von Bietern erhalten hätten, so Schulze.

Das BSW hatte in einem offenen Brief an die Stadtspitze vollständige Transparenz gefordert - auch mit Blick auf mögliche Berührungspunkte zur Verwaltung.