Gegenseitige Vorwürfe nach Köhlers Fraktions-Aus: Schlammschlacht bei Chemnitzer AfD eskaliert!

Chemnitz - Der Ausschluss von Nico Köhler (48) aus der Chemnitzer AfD-Stadtratsfraktion gipfelt in einem heftigen Schlagabtausch. In einem persönlichen Schreiben an die Mitglieder des AfD-Kreisverbands, das TAG24 vorliegt, erhebt Köhler schwere Vorwürfe gegen seine ehemaligen Kollegen.