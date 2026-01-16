Chemnitzer Rathaus will weitere Kita-Plätze streichen

Chemnitz - Chemnitz schrumpft - und mit der Stadt schrumpfen auch die Kitas weiter. Die Zahlen sind deutlich: Bis 2027/28 will die Stadt noch einmal mehr als 1000 Betreuungsplätze abbauen. Der Stadtrat soll auf der nächsten Sitzung die neue Kita-Bedarfsplanung beschließen.

Das Jugendhaus Solaris in Kappel: Im Zuge der Kita-Bedarfsplanung sollen 40 Betreuungsplätze abgebaut werden. © Uwe Meinhold

Besonders hart trifft es Glösa-Draisdorf. Dort wird die Außenstelle an der Schmidt-Rottluff-Straße geschlossen, 30 Plätze fallen komplett weg.

Auch bei Solaris wird gestrichen: In der Kita Irkutsker Straße verschwinden 40 Plätze, Krippe und Kindergarten werden reduziert, um Platz für Hortkinder zu schaffen.

Zusätzlich haben 14 Kindertagespflege-Personen ihre Arbeit mangels Nachfrage bereits beendet.

Die Kita-Chefin im Jugendamt, Anette Stolp (58), verteidigt den Kurs: "Wir müssen den realen Bedarf und die verfügbaren Kapazitäten ehrlich darstellen und gleichzeitig den Blick nach vorn richten."