Chemnitzer Schwimmbad nach EInbruch wieder geöffnet

Die Diebe schlugen eine Fensterscheibe der Cafeteria ein. © Haertelpress

Wie die Stadt am Samstagvormittag mitteilte, konnte die Schwimmhalle Bernsdorf vorerst nicht öffnen.

Grund dafür sei ein Einbruch in der vergangenen Nacht. Unbestätigten Informationen zufolge schlugen die Täter eine Fensterscheibe der Cafeteria ein und drangen so in das Gebäude ein. Offenbar haben sie die Kasse in der Cafeteria aufgebrochen.

Am Mittag teilte das Rathaus mit, dass die Schwimmhalle ab 13 Uhr wieder geöffnet hat. "Bis auf Weiteres ist dort allerding nur EC-Karten-Zahlung möglich", heißt es von der Stadt weiter.

Am heutigen Samstag hat das Bad noch bis 17 Uhr geöffnet, am morgigen Sonntag von 10 bis 17 Uhr.