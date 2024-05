Chemnitzer Stadtbibliothek muss Buchsommer absagen: Das ist der Grund

Chemnitz - Verdruss in der Chemnitzer Stadtbibliothek: Aus Personalnot gibt es so viele Einschränkungen, dass sich die Beschwerden häufen. Sogar der beliebte Buchsommer für Kinder und Jugendliche muss dieses Jahr ausfallen. Der Förderverein der Bibliothek informierte jetzt in einem Brandbrief die Stadträte.