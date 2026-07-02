Chemnitzer Stadtrat hilft Hunde-Oldies: Keine Steuer mehr für alte Vierbeiner aus dem Tierheim

Chemnitz - Wer in Chemnitz künftig einen Tierheim-Hund aufnimmt, der älter als acht Jahre ist, zahlt dauerhaft keine Hundesteuer mehr. Bislang galt die Befreiung für 24 Monate. Der Stadtrat hat dazu die Hundesteuer-Satzung geändert. Der Antrag kam von Linken, CDU/FDP und Grünen.

Tierheim-Chefin Anne Schilling (39) und Büro-Leiterin Ira Weißbach (43) kümmern sich mit ihrem Team um Hunde, die viel hinter sich haben. © Toni Söll

"Sicher entgehen der Stadt ein paar Mittel, aber bei der Vermittlung werden Stadt und Tierheim auch entsprechend entlastet", begründete Fraktions-Chefin Susanne Schaper (48, Linke) den Vorstoß.

Auch Therapie-, Schul-, Rettungs- und Diensthunde werden künftig besser gestellt. Für sie kann die Hundesteuer auf Antrag halbiert werden. Yvonne Kilian (47, FDP) sagte: "Wir schaffen keine neue Steuerpolitik, aber wir sorgen dafür, dass sie gerechter und lebensnäher wird."

Sie verwies auf die Arbeit von Rettungshunden, wie sie gerade an der Talsperre Pöhl bei der Suche nach Vermissten im Einsatz sind.

Auch Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) sieht die Stadtkasse nicht ernsthaft in Gefahr und spricht von "geringfügigen Mindereinnahmen" die Rede - bei Einzelhaltung 100 Euro pro Hund und Jahr.