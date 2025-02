Chemnitzer Wahlserie: SPD-Kandidat Detlef Müller hat schon einiges erreicht

Doch sein Leben ist die Politik, sagt Müller. "Ich bin an der Stelle, wo ich etwas bewegen kann. Da ruft eben am Sonntagvormittag Olaf Scholz an und fragt, wie wir die Bahnreform finanzieren sollten."

Auch an der Beschaffung der Fördermillionen (Bundeszuschuss: 72,5 Millionen Euro) für das Wasserstoffzentrum im Technopark habe er entscheidenden Anteil: "In einer Woche oder 14 Tagen wollen wir den Vorbescheid übergeben, damit endlich losgebaut werden kann."

Der Anfang: Detlef Müller als Lokomotivführer. © Andreas Seidel

Detlef Müller (60) ist gebürtiger Karl-Marx-Städter und absolvierte nach der POS eine Lehre zum Lokomotivführer. Seit 1983 arbeitete er auch in dem Beruf.

1990 trat Müller in die SPD ein und wurde 1994 SPD-Stadtrat. 2004 kandidierte er erfolglos für den Landtag, schaffte aber ein Jahr später direkt aus Chemnitz für eine Legislatur den Sprung in den Bundestag. 2014 feierte der heutige Fraktions-Vize als Nachrücker sein Comeback in Berlin. 2025 will er zum dritten Mal den Direkteinzug für Chemnitz in den Bundestag schaffen.

Privat hat Müller zwei Söhne und zwei Töchter (36, 24, 22, 18) und lebt mit seiner Ehefrau in Klaffenbach. Er ist Mitglied im Chemnitzer FC, bei den "Niners" sowie der Freiwilligen Feuerwehr und im Sächsischen Eisenbahnmuseum e.V.