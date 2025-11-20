Chemnitzer Winterdienst schlittert auf der Sparbremse in die Saison

Chemnitz - Der erste Hauch von Winter hat Chemnitz erwischt. Am Montagabend gab es das erste Schneechaos auf den Straßen, der Winterdienst hatte seine Feuertaufe. Doch kommt die Stadt nach dem Rats-Veto vom Oktober gegen das neue Winterdienst-Konzept wirklich sicher durch die kalte Jahreszeit - oder rutscht Chemnitz auf Sparbeschlüssen aus?

Nachladen für den nächsten Einsatz: Ein Streufahrzeug wird mit Salz befüllt. © Ralph Kunz

Bereits im Frühjahr hatte der Stadtrat den Rotstift angesetzt und den Winteretat von 3,8 auf nur noch 2,4 Millionen Euro zusammengestrichen. Das Rathaus reagierte darauf mit einem drastischen Schmalspur-Plan: betreut werden sollten nur noch Hauptstraßen.

Außerdem Straßen, auf denen Busse fahren oder Schüler unterwegs sind. Der Rest sollte im Zweifel liegen bleiben - es sei denn, der Notfallplan greift, etwa bei massivem Schneefall oder Eisregen. Selbst Schneefangzäune standen auf der Streichliste.

"Ein großer Teil der Kosten sind die Vorhaltekosten - ob man das Streugut tatsächlich braucht, weiß man nie", hatte Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) argumentiert.

Doch der Stadtrat ließ sich davon nicht überzeugen und kippte das vorgelegte Modell im Oktober. Ein neuer, politisch abgestimmter Plan liegt bis heute nicht auf dem Tisch.