Für mindestens 100 Millionen Euro: Hier fährt die neue Straßenbahn in Chemnitz entlang

Chemnitz - Mehr als drei Jahre nach dem politischen Startschuss wird's konkret: Die Stadt Chemnitz hat den endgültigen Trassenverlauf für die neue Straßenbahn in den Zeisigwald vorgelegt.

So könnte die neue Bahntrasse in der Heinrich-Schütz-Straße aussehen. © Maik Börner

Am Donnerstag tagt der Fachausschuss dazu hinter verschlossenen Türen - in zwei Wochen soll der Stadtrat entscheiden.

Die Strecke misst rund 3,4 Kilometer. Sie soll ab der Straße der Nationen auf Höhe Heinrich-Zille-Straße beginnen, über Wilhelm-Külz-Platz und August-Bebel-Straße zum Thomas-Mann-Platz führen.

Dort werden die Weichen gestellt: ein Abzweig Richtung Frankenberger Straße und die Anbindung an den in Vorbereitung befindlichen VMS-Betriebshof. Weiter geht's über Palm- und Heinrich-Schütz- in die Zeisigwaldstraße, Endstelle an der bestehenden Buswendeschleife.

Damit rückt das Freizeit- und Erholungsgebiet Zeisigwald näher an die Innenstadt - ohne Umstieg, ohne Umwege.

Die Linie soll die Bus-Linie 51 ersetzen und dicht besiedelte Viertel erschließen. Im Paket: kurze Wege zu Schwergewichten wie Sachsen-Allee, Planitzwiese, Terra-Nova-Campus, den Zeisigwaldkliniken Bethanien - und an Spieltagen auch zum Stadion an der Gellertstraße.