Das sagen Chemnitzer Stadträte zu den Plänen zur "Parteisäge"

Susanne Schaper (46, Linke) und ihre Fraktion verfolgen die Idee einer Mehrzweck-Arena für Kultur und Sport schon länger. © Kristin Schmidt

Vor allem die Linke übt aber scharfe Kritik an der Informationspolitik von Rathaus und Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU): Es sei "bedenklich", dass die Stadt schon seit einem Jahr in die Überlegungen einbezogen sei, der Stadtrat aber nicht informiert wurde, so Fraktions-Chefin Susanne Schaper (46).

"Das gute Projekt darf nicht durch das Wahlkampfgetöse des Ministerpräsidenten jetzt schon zerredet werden", Schaper weiter.

Die Idee eines Architektenwettbewerbs für die Fläche, wie von der Architektenkammer angeregt, findet CDU-Fraktions-Chef Tino Fritzsche (63) "cool": "Der Wettbewerb sollte international geöffnet werden. Vielleicht kann gleichzeitig das Schauspielhaus mit einziehen."

Auch die Grünen können sich einen solchen Wettbewerb vorstellen: "Das Areal darf aber nicht durch neue bauliche Barrieren verstellt werden", meint Fraktions-Vize Volkmar Zschocke (55). Auch das "CheK"-Konzept müsse integriert werden, da eine Achse zwischen Stadthallenpark und Brühl schon vom Stadtrat beschlossen sei.