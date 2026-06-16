Denkmal um die Opfer der DDR-Diktatur auf dem Kaßberg verlottert: Was sagt die Stadt?

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Wer aktuell an der Gedenksäule für die Opfer des DDR-Regimes auf dem Chemnitzer Kaßberg vorbeigeht, dem zeigt sich ein trauriges Bild.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Wer aktuell an der Gedenksäule für die Opfer des DDR-Regimes auf dem Chemnitzer Kaßberg vorbeigeht, dem zeigt sich ein trauriges Bild: Blumenschmuck und Gedenkkranz haben schon bessere Tage gesehen. Kümmert sich hier niemand drum?

Dieser Blumenschmuck an der Gedenksäule hängt schon sehr lange.
Dieser Blumenschmuck an der Gedenksäule hängt schon sehr lange.  © Ralph Kunz

"Den Opfern der Gewaltherrschaft 1945-1989" steht auf der Gedenksäule (Standort: Hohe Straße) gegenüber des Landgerichts. Doch gedacht wurde dort offenbar schon länger nicht mehr.

Denn der Blumenkranz zu Füßen der Säule ist verwelkt, genauso wie der Blumenschmuck, der um die symbolischen Ketten des Denkmals gebunden wurde.

Wurde die Pflege vernachlässigt? "Keinesfalls ist das Denkmal verwahrlost", widerspricht das Rathaus auf TAG24-Nachfrage. Zum einen werde der Rasen um die in den 2000er Jahren aufgestellte Säule "regelmäßig gemäht".

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Das Denkmal selbst gehört laut Stadt dem Verein der Opfer des Stalinismus und dem Lern- und Gedenkort Kaßberggefängnis.

Das Denkmal wurde Anfang der 2000er-Jahre errichtet.
Das Denkmal wurde Anfang der 2000er-Jahre errichtet.  © Ralph Kunz
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Schon bald dürften jedoch Kranz und Blumen, die seit April dort liegen, ausgetauscht werden. Am Mittwoch wird den Opfern des Volksaufstandes der DDR (17. Juni) gedacht. Vor der Gedenksäule wird die Stadt zusammen mit beiden Vereinen einen neuen Kranz niederlegen.

Titelfoto: Ralph Kunz (2)

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