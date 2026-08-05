Für Modernisierung der Chemnitzer Leitstelle fließen Millionen per Eilentscheid: Scharfe Kritik am Freistaat

Chemnitz - Für die Modernisierung der Integrierten Regionalleitstelle greift die Stadt Chemnitz auf rund 4,1 Millionen Euro zurück, die bislang für die Sanierung der Schwimmhalle "Am Südring" und die Erweiterung des Campus eingeplant waren. Die Eilentscheidung von OB Sven Schulze (54, SPD) stößt bei den Stadtratsfraktionen auf unterschiedliche Reaktionen.

Für die Modernisierung der Integrierten Rettungsleitstelle an der Schadestraße werden mehr als fünf Millionen Euro fällig. © Ralph Kunz

Nach Angaben der Stadt war der Alleingang wegen einer kurzen Frist des Sächsischen Staatsministeriums des Innern notwendig: Die Finanzierung musste innerhalb weniger Tage gesichert werden.

Während die Notwendigkeit der technischen Erneuerung der Feuerwehr- und Rettungsdienstleitstelle zwar parteiübergreifend anerkannt wird, gehen die Bewertungen über das Vorgehen der Verwaltung im Stadtrat auseinander.

Besonders scharfe Kritik kommt aus den Reihen der AfD. Volker Dringenberg (54), Chef der Ratsfraktion, bemängelt, dass die Entscheidung ohne vorherige Beratung getroffen wurde:

"Im digitalen Zeitalter wäre zumindest die kurzfristige Einbindung der Fraktionsvorsitzenden durch den OB möglich gewesen." Darüber hinaus kritisiert die Fraktion den Zeitdruck des Innenministeriums.

Es sei "skandalös, die Stadt kurzfristig zu zwingen, Steuergeld in Millionenhöhe aus anderen wichtigen Projekten abzuziehen", so Dringenberg.