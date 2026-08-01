Stadt Chemnitz schichtet Millionen um: Notruf vor Schwimmbad

Chemnitz - Für die Modernisierung der Integrierten Regionalleitstelle in Chemnitz werden in den kommenden Jahren mehr als fünf Millionen Euro fällig. Auf diese Summe beziffert die Rathausspitze den Finanzbedarf für die Jahre 2026 bis 2028. Das Geld holt sich die Stadt bereits jetzt ausgerechnet bei zwei Vorhaben, die ohnehin um jeden Euro kämpfen: der Schwimmhalle am Südring und der Erweiterung des Terra Nova Campus.

Von den für 2027 eingeplanten 6,7 Millionen Euro für die Sanierung der Schwimmhalle am Südring soll etwa die Hälfte zur Leitstelle wandern. © Ralph Kunz

Als Ursache für die hohen Kosten nennt ein Schreiben von OB Sven Schulze (54, SPD) an die Stadträte stark gestiegene Preise und Lieferprobleme bei Speichern sowie Server- und Leitstellenhardware. Das Millionenloch hat Schulze nach TAG24-Informationen inzwischen im Alleingang per Eilentscheidung abgesichert.

Insgesamt plant das Stadtoberhaupt, im nächsten Doppelhaushalt gut vier Millionen Euro aus den beiden Projekten zur Leitstelle zu verschieben.

Am härtesten treffen die Pläne die vorgesehene Komplettsanierung der Schwimmhalle am Südring. Von den für 2027 eingeplanten 6,7 Millionen Euro soll etwa die Hälfte zur Leitstelle wandern.

Auch der Terra-Nova-Campus muss Federn lassen. Für die geplante Erweiterung der Schule waren 2028 bislang 8,5 Millionen Euro vorgesehen. Davon sollen jetzt 725.000 Euro abgezogen werden.