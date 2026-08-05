Mitten im Hochsommer: AfD erkundigt sich nach Chemnitzer Winterdienst-Kosten

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Die AfD in Chemnitz wollte es genau wissen und hat die Kosten für den Winterdienst abgefragt. Diese fielen Anfang 2026 höher aus als im vierten Quartal 2025.

Von Robert Preuße

Chemnitz - In der vergangenen Wintersaison war es - verglichen mit anderen Saisons - ungewöhnlich kalt und schneereich. Dies spiegelt sich auch an den Winterdienst-Kosten, die für die Stadt Chemnitz angefallen sind.

Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).
Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).  © Sven Gleisberg

Wie das Rathaus auf Anfragen der AfD-Stadtratsfraktion mitteilte, fielen im ersten Quartal dieses Jahres Kosten von 2,56 Millionen Euro an. Für das vierte Quartal 2025 wurden 1,39 Millionen Euro berechnet.

Somit belaufen sich die Kosten auf 3,95 Millionen Euro. "Die Mehrkosten für das Kalenderjahr 2025 wurden an den ASR gezahlt", so Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).

In der vergangene Saison hatte der Winterdienst gut zu tun.
In der vergangene Saison hatte der Winterdienst gut zu tun.  © Ralph Kunz
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"Wir werden diese Zahlen auch in den kommenden Jahren erheben, um die Kostenentwicklung transparent zu machen und vergleichen zu können, ob und wie sich der finanzielle Aufwand für den Winterdienst verändert", so AfD-Stadtrat Nico Köhler (49).

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Sven Gleisberg

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