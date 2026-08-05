Mitten im Hochsommer: AfD erkundigt sich nach Chemnitzer Winterdienst-Kosten

Chemnitz - In der vergangenen Wintersaison war es - verglichen mit anderen Saisons - ungewöhnlich kalt und schneereich. Dies spiegelt sich auch an den Winterdienst-Kosten, die für die Stadt Chemnitz angefallen sind.

Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos). © Sven Gleisberg

Wie das Rathaus auf Anfragen der AfD-Stadtratsfraktion mitteilte, fielen im ersten Quartal dieses Jahres Kosten von 2,56 Millionen Euro an. Für das vierte Quartal 2025 wurden 1,39 Millionen Euro berechnet.

Somit belaufen sich die Kosten auf 3,95 Millionen Euro. "Die Mehrkosten für das Kalenderjahr 2025 wurden an den ASR gezahlt", so Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).