Mitten im Hochsommer: AfD erkundigt sich nach Chemnitzer Winterdienst-Kosten
Chemnitz - In der vergangenen Wintersaison war es - verglichen mit anderen Saisons - ungewöhnlich kalt und schneereich. Dies spiegelt sich auch an den Winterdienst-Kosten, die für die Stadt Chemnitz angefallen sind.
Wie das Rathaus auf Anfragen der AfD-Stadtratsfraktion mitteilte, fielen im ersten Quartal dieses Jahres Kosten von 2,56 Millionen Euro an. Für das vierte Quartal 2025 wurden 1,39 Millionen Euro berechnet.
Somit belaufen sich die Kosten auf 3,95 Millionen Euro. "Die Mehrkosten für das Kalenderjahr 2025 wurden an den ASR gezahlt", so Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos).
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"Wir werden diese Zahlen auch in den kommenden Jahren erheben, um die Kostenentwicklung transparent zu machen und vergleichen zu können, ob und wie sich der finanzielle Aufwand für den Winterdienst verändert", so AfD-Stadtrat Nico Köhler (49).
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Sven Gleisberg