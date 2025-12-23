Von der Politik zur Deutschen Bahn? So geht es für Detlef Müller weiter

Er hatte bereits angekündigt, dass er wieder zur Deutschen Bahn gehen würde. Jetzt ist es soweit.

Von Robert Preuße

Chemnitz/Leipzig - Er hatte bereits angekündigt, dass er wieder zur Deutschen Bahn gehen würde. Jetzt ist es so weit.

Geht ab 1. Januar zur Bahn: Detlef Müller (61, SPD).
Geht ab 1. Januar zur Bahn: Detlef Müller (61, SPD).  © IMAGO/Harry Härtel

Der Ex-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (61, SPD) fängt am 1. Januar bei dem Unternehmen als Senior-Experte an.

Das bedeutet: Der Chemnitzer ist unter anderem für die Elektrifizierung von bestehenden Strecken wie Leipzig und Chemnitz verantwortlich.

"Der Posten ist erst mal für ein Jahr befristet", so der Ex-Bundestagsabgeordnete auf TAG24-Nachfrage.

Politisch lässt es der frühere Bundestagsabgeordnete eine Nummer kleiner angehen: Er ist nach wie vor im Chemnitzer Stadtrat aktiv.

Titelfoto: IMAGO/Harry Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Politik: