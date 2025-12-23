Von der Politik zur Deutschen Bahn? So geht es für Detlef Müller weiter

Chemnitz/Leipzig - Er hatte bereits angekündigt, dass er wieder zur Deutschen Bahn gehen würde. Jetzt ist es so weit.

Geht ab 1. Januar zur Bahn: Detlef Müller (61, SPD). © IMAGO/Harry Härtel

Der Ex-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (61, SPD) fängt am 1. Januar bei dem Unternehmen als Senior-Experte an.

Das bedeutet: Der Chemnitzer ist unter anderem für die Elektrifizierung von bestehenden Strecken wie Leipzig und Chemnitz verantwortlich.

"Der Posten ist erst mal für ein Jahr befristet", so der Ex-Bundestagsabgeordnete auf TAG24-Nachfrage.