Tausende Unterschriften für die Klosterweihnacht: Hat der Mittelaltermarkt eine Zukunft?

Chemnitz - In drei Tagen klappen die meisten Buden auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt die Rollläden zu - auch die Händler auf dem Mittelaltermarkt. Womöglich für immer. Oder?

Daniel Wollmann (43, r.) übergab gestern die 160 Seiten mit Unterschriften an Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos). © privat

Eine Petition zum Erhalt der Klosterweihnacht mit Tausenden Unterschriften wurde am Freitag im Rathaus überreicht und scheint ordentlich Bewegung in die Sache zu bringen.

"Ich habe gemeinsam mit einer Vertreterin des Mittelaltermarktes unsere Unterschriften an den zuständigen Bürgermeister Knut Kunze übergeben", bestätigt Initiator Daniel Wollmann (43).

Am Abend zuvor hatte er die rund 8500 Unterschriften ausgedruckt und eine Schleife drum gebunden. "Der Bürgermeister hat sich Zeit für uns und das Thema genommen." Kunze habe zudem zugesichert, sich mit den Stadträten zu beraten.

Mit ersten Ergebnissen: Laut SPD-Fraktion hat sich die Stadtverwaltung auf einen Kompromiss einigen können. Möglicherweise wird das "Weihnachtswunder", das sich Fraktionsvorsitzende Jacqueline Drechsler (49) in der vergangenen Stadtratssitzung wünschte, doch wahr und die Klosterweihnacht könnte 2026 auf den Jakobikirchplatz ziehen.

Drechsler: "Eine Brücke für den Erhalt der Klosterweihnacht ist jedenfalls gebaut."