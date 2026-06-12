Grüne Promenade statt grauer Parkplatzwüste: Pläne für Brückenstraßen-Stumpf beschlossen

Chemnitz - Graue Parkplatzwüste raus, grüne Promenade rein: Der Brückenstraßen-Stumpf an der Chemnitz soll sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Der zuständige Stadtratsausschuss hat mit knapper Mehrheit beschlossen, dass sich die Stadt Chemnitz für Bundesfördermittel bewirbt.

Blick auf den Brückenstraßen-Stumpf: Der Bereich zwischen Kreuzung Theaterstraße/Brückenstraße und Chemnitz soll zur grünen Promenade umgebaut werden. © Uwe Meinhold

Geplant ist der Umbau eines der größten Innenstadt-Parkplätze: mehr Grün, neue Wege, eine Allee und ein abgesenkter Rasenbereich, der bei Starkregen Wasser aufnehmen soll. Kosten: rund 3,3 Millionen Euro, der Bund könnte 80 Prozent übernehmen.

In der von Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) vorgelegten Vorlage heißt es, der Bereich habe eine "Schlüsselrolle für die Chemnitzer Innenstadtentwicklung".

Der heutige Straßenraum sei stark versiegelt und werde als "überdimensionierte Stellplatzanlage" genutzt.

Die Grünen sehen darin eine Chance:. "Die geplante Begrünung der Brückenstraße stellt eine immense Aufwertung der brachen und aufgeheizten Grauwüste dar", sagt Joseph Israel (26, Grüne).

"Gerade dort, wo sich die Stadt stark erhitzt, macht eine Begrünung Sinn."