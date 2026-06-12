Chemnitzer Schulen fehlen 20 Sozialarbeiter-Stellen und der Stadt das Geld dafür

Chemnitz - An Chemnitzer Schulen brennt der Bedarf, doch immer öfter bleibt Hilfe aus. 20 Schulleiter haben einen Schulsozialarbeiter angefordert – doch die Stadt hat dafür kein Geld. Das geht aus dem neuen Gesamtkonzept zur Schulsozialarbeit hervor.

Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos) legt nächste Woche dem Jugendhilfeausschuss das überarbeitete Konzept zur Schulsozialarbeit vor. © Ralph Kunz

Welche Schulen konkret warten, will die Stadt auf TAG24-Anfrage nicht sagen. Die Antwort einer Rathaussprecherin fällt knapp aus: "Dies ist nicht Teil der öffentlichen Diskussion."

Auch eine Warteliste nach Priorität gibt es bereits, aber: "Auch diese wird nicht öffentlich diskutiert", heißt es schroff.

Gut 50 Angebote an Chemnitzer Schulen kann die Stadt finanziell schultern. Gesamtkosten: rund 4 Millionen Euro. Der Freistaat schießt die Hälfte davon zu, der Rest bleibt an der Stadt hängen.

Politisch ist das Thema heikel. Schon im April wollte der Jugendhilfeausschuss das neue Konzept nicht einfach durchwinken.

Die Vorlage wurde zurück in den Unterausschuss geschickt, Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (67, parteilos) bekam Hausaufgaben und musste die Spielregeln für Schulsozialarbeit nachschärfen: mehr Kriterien, mehr Kontrolle, mehr Möglichkeiten zum Umverteilen.