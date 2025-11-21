Haushaltssperre in Chemnitz: Museen sollen öfter schließen, SPD will Sparhammer stoppen

Chemnitz - Die SPD rüttelt am Rathaus-Sparkonzept in Chemnitz . Per Ratsvotum will die Fraktion verhindern, dass die städtischen Museen 2026 einen zusätzlichen Schließtag aufgedrückt bekommen.

Stadtkämmerer Ralph Burghart (56, CDU) besteht auf der Durchsetzung der Sparbeschlüsse vom Frühjahr. © Ralph Kunz

Der Stadtrat hatte nach langem Tauziehen im Frühjahr beschlossen, die Museen der Kunstsammlungen ab Januar 2026 nur noch von Mittwoch bis Sonntag zu öffnen - kleinere Häuser wie das Henry-van-de-Velde-Museum oder das Karl Schmidt-Rottluff Haus sogar nur von Freitag bis Sonntag.

Genau diesen Sparkurs will die SPD stoppen. Der Schließtag soll kassiert, die bisherigen Öffnungszeiten verlängert werden.

Begründung: Im KuHa-Jahr hatten die Einrichtungen mit großen Schauen wie "Edvard Munch" oder "European Realities" international für Furore gesorgt. Um den KuHa-Effekt "überhaupt messbar und überprüfbar zu machen, ist der Erhalt der Öffnungszeiten des laufenden Jahres zumindest in 2026 unabdingbar".