Übergangslösung? So steht's um lang erwarteten Pendler-Parkplatz in Chemnitz

Chemnitz - Kommt der lang erwartete Pendler-Parkplatz in Chemnitz -Schönau noch vor dem ersten Advent? Nach langem Dornröschenschlaf regt sich endlich etwas am Park+Ride-Platz an der Straßenbahn-Wendeschleife.

Der fertige P+R in Schönau ist seit Monaten mit Baken abgesperrt, als sollte niemand zu nah an die peinliche Baustellen-Idylle heran. © Kristin Schmidt

Das Rathaus verspricht die Eröffnung - aber ausgerechnet dabei steckt der Haken.

Es wirkt seit Monaten so, als hätte jemand mitten im Film auf Pause gedrückt: Schon im Juli war der Schotterplatz an der Wendeschleife planiert, Schilder standen bereit und waren nur provisorisch mit Folie verhängt, alles roch nach baldiger Eröffnung des kleinen P+R.

Doch statt Autos parken hier bis heute nur die Zweifel - der fertige P+R-Platz ist auch abgesperrt, als sollte niemand zu nah an die peinliche Baustellen-Idylle heran.

Auf Nachfragen im Sommer verwies die Stadt noch auf "Abstimmungen zwischen CVAG und Stadt Chemnitz".