Hier ist es in Chemnitz am lautesten: Was tut die Stadt dagegen?

Chemnitz - Chemnitz will den Lärm weiter runterdrehen. Noch vor der politischen Sommerpause soll der Stadtrat den sogenannten Lärmaktionsplan Stufe 4 beschließen. Der vom Umweltamt alle fünf Jahre aktualisierte Plan listet die lautesten Ecken auf und formuliert Gegenmaßnahmen.

Mit Blick auf die Bürgerbeteiligung ergänzt die Amtsleiterin: "Wir wollen, dass die Menschen gehört werden. Schließlich wissen sie am besten, wo der Lärm am meisten stört."

In den vergangenen Jahren habe sich aber auch viel getan, vor allem durch Tempo-30-Zonen.

Und die Finanzierung? Da bleibt die Stadt in ihrer Vorlage vage: Die Umsetzung soll "im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel" erfolgen. "Leidig ist das Thema nicht, aber eine Herausforderung", sagt Carina Kühnel. "Wir teilen uns das Budget sinnvoll ein."

Auch Schallschutzwände an besonders betroffenen Abschnitten werden geprüft. In Wohngebieten sind weitere Tempo-30-Zonen das "Mittel der Wahl".

32 Stellungnahmen von Chemnitzern sind in den Plan eingeflossen. Die neue Stufe sieht mehrere Maßnahmen vor: Noch mehr Flüsterasphalt - bereits auf dem Südring, der Ritterstraße und der Frankenberger Straße verlegt - soll den Verkehrslärm weiter deutlich reduzieren.

Auch auf der Zschopauer Straße braucht das Problem Verkehrslärm eine gute Lösung. © Maik Börner

Alle fünf Jahre muss Chemnitz im Kampf gegen den Lärm liefern - neue Lärmkarten, neue Analyse, neue Maßnahmen. Die EU schreibt's vor. Und die Stadt hält sich dran.

Mit der nun vorliegenden Stufe 4 des Lärmaktionsplans wurde erneut dokumentiert, wo es in Chemnitz besonders laut ist: von der Zschopauer Straße über den Stadtring bis zur Ritterstraße. Gut zu wissen. Wer Lärm messen will, muss ihn sichtbar machen.

Doch welche Gegenmaßnahmen werden tatsächlich umgesetzt? Das bleibt im Dunkeln. Und das hat einen simplen Grund: das liebe Geld. Zwar verspricht die Stadt, Flüsterasphalt auszuweiten, neue Tempo-30-Zonen zu prüfen und auch Straßenzustände stärker in die Sanierungsplanung einzubeziehen.

Aber in der Vorlage heißt es: "im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel". Ein Satz wie ein Dämpfer. Was das in Zeiten leerer Kassen, Haushaltssperren und verschobener Investitionen bedeutet, kann sich jeder ausmalen.

Klar ist: Der Lärmaktionsplan ist ein Pflichtprogramm. Er muss geschrieben, beschlossen und ausgelegt werden. Aber wie viel davon Realität wird, entscheidet nicht die Umweltpolitik, sondern die Haushaltslage. Bleibt er damit ein zahnloser Tiger?