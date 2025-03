Hochwasserschutz in Chemnitz: Neuer Anlauf für Regenrückhaltebecken

Ralf Kirchübel (65) von der Bürgerinitiative genügen die Vorkehrungen zum Hochwasserschutz an der Würschnitz nicht. © Kristin Schmidt

BI-Chef Ralf Kirchübel (65) ist überzeugt: "Ein Überlaufbecken mit dem Fassungsvermögen von einer Million Kubikmetern hätte uns vor den Hochwassern der vergangenen Jahre bewahrt."



Auch das Chemnitzer Stadtoberhaupt will sich für mehr Hochwasserschutz starkmachen: So bedürfe unter anderem die Renaturierung vieler über lange Zeit verbauter Gewässer einer stärkeren finanziellen Unterstützung, hieß es aus dem Rathaus.

Die Bürgerinitiative kämpft vehement für ein Regenrückhaltebecken in Jahnsdorf: "Selbst wenn es überläuft, hätten wir Zeit gewonnen, um Vorkehrungen zu treffen. Bei der Kosten-Nutzen-Rechnung muss auch die Innenstadt von Chemnitz einbezogen werden. Am Ende ist es eine politische Entscheidung", so Kirchübel.