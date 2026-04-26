Jusos-Beben in Chemnitz geht weiter: "Es handelt sich um Täter-Opfer-Umkehr"

Chemnitz - Das Juso-Beben in Chemnitz zieht weitere Kreise. Nach dem Rücktritt von Ex-Chef Gabriel Fritz (22) und weiteren Vorständen sind weitere Einzelheiten zu den internen Querelen ans Licht gekommen.

Ex-Chef Gabriel Fritz (22) weist jegliche Vorwürfe gegen sich zurück. © Kristin Schmidt

Der Landesverband aus Dresden hatte in einem internen Rundschreiben an die Chemnitzer Jusos (liegt TAG24 vor) über Vorwürfe gegen mehrere Mitglieder des lokalen Vorstands berichtet. Landeschef Mats Rudolph nannte auf TAG24-Anfrage: "Vorwürfe von Mobbing, strukturellem Ausschluss von Personen sowie das wiederholte Überschreiten persönlicher Grenzen."

Mehrere Personen aus Chemnitz, Leipzig, Mittelsachsen und Zwickau hätten Situationen geschildert, die sie als "unangenehm, grenzüberschreitend oder respektlos" erlebt hätten.

Fritz sieht das völlig anders. Er weist die Vorwürfe gegen sich zurück und spricht von einem Verfahren, bei dem aus seiner Sicht nicht beide Seiten fair gehört worden seien. Die Sanktionen hätten aus seiner Sicht bereits vorher festgestanden.

Wörtlich sagte er: "Ich kann nicht damit leben, dass etwas nicht schwarz auf weiß irgendwie feststeht und trotzdem auf Verdacht Leute verurteilt werden."

Rudolph weist die Vorwürfe zurück: "Nach unserer Einschätzung handelt es sich um eine Täter-Opfer-Umkehr."