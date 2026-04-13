Klare Absage aus dem Chemnitzer Rathaus: SPD-Idee fürs Schauspiel fällt durch

Chemnitz - Die Stadtspitze hat der SPD-Idee eines gemeinsamen Dachs für Oper und Schauspiel eine knallharte Abfuhr erteilt. Stadtrat Detlef Müller (61) will einen Umbau des Chemnitzer Opernhauses, damit dort künftig Oper, Musical und Schauspiel unter einem Dach laufen . Bezahlt werden soll das Ganze aus dem Sondervermögen des Bundes.

Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) nennt den SPD-Vorstoß existenzgefährdend für die Theaterstruktur. © Sven Gleisberg

Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) spart nicht mit deutlichen Worten. "Es erfüllt mich mit allergrößter Sorge, das wirft mehr Fragen als Lösungen auf."

Für sie steht sogar mehr auf dem Spiel als nur ein Standort: "Ich sehe da eine wirklich existenzielle Bedrohung unserer städtischen Theater-Infrastruktur." Oper und Schauspiel seien technisch zwei völlig verschiedene Welten. Zudem fehle es an belastbaren Zahlen. "Da wurden einfach Zahlen in den Raum geworfen, die nicht geprüft sind." Die SPD hatte von 20 Millionen Euro gesprochen.

Rückendeckung bekommt sie von Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos). Der stellt klar, dass der bisherige Auftrag ein ganz anderer war: "Wir sollten eine bessere Spielstätte für das Schauspiel finden - die jetzigen Vorschläge gehen in eine völlig andere Richtung."