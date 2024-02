Mit dem E-Roller durch die ganze Stadt? Chemnitzer Rathaus will Ausleihe ausweiten

Chemnitz - Elektroroller gehören in Chemnitz inzwischen zum Stadtbild - zumindest in der Innenstadt. Die bis zu 20 km/h schnellen Flitzer sind ideal, um kurze Strecken zurückzulegen. Je weiter man allerdings aus der Stadt herauskommt, desto seltener werden E-Roller. Das soll sich ändern.

Einer von 600 E-Scootern von Marktführer TIER steht vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof. © Kristin Schmidt

Die Stadt sucht derzeit nach Möglichkeiten, auch in die Stadtrandgebiete und Ortschaften zu kommen. Das Bestellerprinzip wie beim ÖPNV scheidet für Baubürgermeister Michael Stötzer (51, Grüne) aus: "Hierzu müsste die Kommune entsprechende Leistungen ausschreiben und finanzieren. Mit Blick auf die ohnehin angespannte finanzielle Situation erscheint dieser Weg nicht zeitgemäß."

Doch E-Scooter haben für die Stadt den Vorteil einer Entlastung der angespannten Verkehrssituation und der Parkplatznot. Deswegen arbeite man an einem sogenannten "Kompensationsmodell": Öffentliche E-Scooter-Verleihsysteme könnten "als erlaubnispflichtige Sondernutzung definiert" werden. Die Ausleihe solle dann per Sondernutzungsgebühr erfolgen.

Noch in diesem Jahr sollen die Pläne dem Stadtrat vorgelegt werden. Die Roller müssten aber von kommerziellen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Die Stadttochter eins energie winkt generell ab: "Bei eins besteht aktuell kein Interesse an einem E-Scooter-Modell", so Sprecherin Cindy Haase (44).

Marktführer TIER mit einer Flotte von 600 Rollern in Chemnitz ist dagegen nicht abgeneigt, wenn die Gebühren verhältnismäßig seien.