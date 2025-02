13.02.2025 17:49 714 Neue Standorte für Chemnitzer Abendschulen

Die beiden Abendschulen an der Arno-Schreiter-Straße in Chemnitz müssen im Sommer umziehen. Scharfe Kritik an den Plänen kam inzwischen von den Linken.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Die beiden Abendschulen an der Arno-Schreiter-Straße in Chemnitz müssen im Sommer umziehen. Die beiden Abendschulen sollen aus dem Gebäude an der Arno-Schreiter-Straße raus, inzwischen läuft auch eine Petition gegen die Pläne der Stadt. © Uwe Meinhold Grund: Das Rathaus will in dem Gebäude an der Arno-Schreiter-Straße Förderschüler unterbringen. Geplant ist, sowohl Oberschule als auch Gymnasium in der Marianne-Brandt-Oberschule in Bernsdorf unterzubringen. Für das Abendgymnasium sei aber auch die Richard-Hartmann-Schule in Altchemnitz als Standort denkbar. Chemnitz Politik Chemnitzer Wahlserie: Linken-Kandidat Marten Henning aus dem Senegal in den Osten Scharfe Kritik an den Plänen kam inzwischen von den Linken. "Die Chemnitzer Schulpolitik entwickelt sich mehr und mehr zu einem Stückwerk", sagt Stadtrat André Dobrig (39), der die Fortführung des Campus-Modells für die Abendschulen fordert. "Die fehlenden Kapazitäten im Förderschulbereich sind kein neues Thema und müssen unbedingt angegangen werden." Der Ausbau weiterer Standorte für Förderschulen trage nicht zu einem echten gemeinsamen Lernen aller Chemnitzer Schüler bei.

Titelfoto: Uwe Meinhold